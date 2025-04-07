Москва, 7 апреля, 2025, 18:23 — ИА Регнум. В Департаменте здравоохранения Москвы опровергли информацию о нехватке травматологов.

Надежда Чичерова/РИА Новости

В Москве достаточно ресурсов для оказания качественной экстренной травматологической помощи в ночное время, заявили ТАСС в пресс-службе департамента. «Для этого, по новому стандарту экстренной помощи, круглосуточно в городе работают новые приемные отделения и флагманские центры многопрофильных стационаров», — подчеркнули в пресс-службе.

Ранее в социальных сетях появились слухи о нехватке медиков, по причине которой закрываются круглосуточные травматологические пункты.

Как пояснили в департаменте, решение об отмене работы травмпунктов по ночам поликлиники приняли в связи с единичными случаями обращений. Кроме того, ночные травмы зачастую сложнее и серьезнее, они требуют серьезного обследования и госпитализации.