Москва, 7 апреля, 2025, 18:18 — ИА Регнум. МВД России объявило в розыск бывшего владельца Соликамского магниевого завода Петра Кондрашёва. Это следует из базы данных ведомства.

Администрация Соликамского муниципального округа

«Кондрашёв Петр Иванович. Разыскивается по статье уголовного кодекса», — указано на сайте.

При этом не уточняется, по какой именно статье ведётся уголовное преследование.

Весной 2022 года Арбитражный суд Пермского края удовлетворил иск Генпрокуратуры РФ об изъятии в государственную собственность более 350 тыс. акций ОАК «Соликамский магниевый завод», одним из держателей которых был Кондрашёв.

Как передавало ИА Регнум, бывшего владельца ЗАО «Климовский специализированный патронный завод» (КСПЗ) в Подмосковье 61-летнего гражданина Мексики Хорхе Портилью-Сумина заочно приговорили к 15 годам колонии. Решение вынес Московский областной суд. Находящегося в международном розыске экс-владельца предприятия обвинили в хищении у завода 179,1 млн рублей и 250 акций, а также в легализации средств. Данный завод также был национализирован в мае 2024 года.