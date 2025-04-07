Вашингтон, 7 апреля, 2025, 18:06 — ИА Регнум. Пресс-служба Белого дома 7 апреля опровергла публикации СМИ о заявлении директора Национального экономического совета администрации Кевина Хассетта, согласно которому президент США Дональд Трамп намерен объявить 90-дневный мораторий на применение новых импортных пошлин.

Global Look Press

«Неправда. Фейк-ньюз», — написал пресс-офис в соцсети Х.

Таким образом в Белом доме отреагировали на публикацию с цитированием якобы заявления Хассетта в интервью телеканалу CNBC о том, что американский лидер рассматривает возможность моратория на применение пошлин в отношении практически всех стран.

Свою позицию в пресс-службе подтвердили фрагментом из другого интервью чиновника, который говорит, что позиция президента США при введении пошлин изначально заключалась в том, что подходы должны измениться. То есть Хассетт, как указали в Белом доме, не говорил высказываний, которые ему приписали СМИ.

Как передавало ИА Регнум, ранее Трамп объявил о введении с 9 апреля пошлин в отношении товаров из 185 стран. Наибольшие пошлины в размере 49% будут применяться к товарам из Камбоджи. Вьетнам столкнётся со ставкой 46%, для Таиланда она составит 36%, для Китая — 34%, для Китайского Тайбэя (Тайваня) — 32%, для стран ЕС — 20%. России в данном списке нет.

Американский президент назвал экономической революцией политику, которую он проводит. Он также призвал сограждан приготовиться к трудным временам, пообещав, что в итоге США добьются исторического результата.

Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков ранее 7 апреля заявил, что из-за решения США о введении пошлин обстановка в мировой экономике чрезвычайно неспокойная. Российские власти в этих условиях будут делать всё необходимое, чтобы свести к минимуму последствия международного экономического шторма для страны, добавил он.

Экономист Михаил Беляев в беседе с ИА Регнум отметил, что новые американские пошлины открывают возможности для России. По его мнению, европейские и другие страны, столкнувшись с ограничениями на экспорт в США, будут вынуждены активнее работать с российским рынком.