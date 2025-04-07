Москва, 7 апреля, 2025, 18:10 — ИА Регнум. Основатель партии ЛДПР Владимир Жириновский в начале нулевых оставил «тайное пророчество», касающееся отношений России и США. Об этом сообщила дочь политика Анастасия Боцан-Харченко.

ИЗВЕСТИЯ/Павел Бедняков

Сделанное в начале 2000-х предсказание не вышло за пределы семейного круга, и только теперь о нём стало известно. В период, когда к власти в США пришёл Джордж Буш-младший, сменив на этом посту Билла Клинтона, Жириновский предрёк будущие напряжённости в отношениях между Москвой и Вашингтоном. Российский политик считал, что американский президент хотел причинить вред России. При этом ни один, ни второй американские лидеры не выказывали отрицательного отношения к России.

«Отец, помимо того, что всячески призывал воздержаться от аплодисментов в адрес американского лидера, следующим образом прокомментировал содержание его речи: «Это инструкция, как нам действовать дальше, чтобы разваливать свою страну», ― процитировал «Царьград» Боцан-Харченко.

В декабре 2024 года президент России Владимир Путин заявил, что основатель ЛДПР был очень разносторонним человеком с большими и глубокими знаниями, поэтому его «предсказания», сделанные на основе анализа, нередко сбывались.

Депутат Государственной думы РФ Евгений Фёдоров («Единая Россия») считает, что успешность политических прогнозов Жириновского объясняется наукой, так как тот, кто ею владеет, всегда может многое предсказать.

Жириновский ещё в декабре 2017 года заявлял, что нацизм на Украине всколыхнет Европу. Обнародовавший в феврале 2025 года эти записи политика вице-спикер Госдумы от ЛДПР Борис Чернышов отметил, что на фоне происходящих событий это звучит не как пророчество, а как жёсткий и правдивый прогноз одного из величайших умов современности. По словам депутата, если ЕС останется адвокатом главы киевского режима Владимира Зеленского, то он станет гробовщиком Евросоюза.

В 2019 году Жириновский говорил, что весь мир забудет про конфликт на Украине из-за событий, которые произойдут в 2024 году на Ближнем Востоке.

В начале февраля 2022 года после заражения коронавирусной инфекцией Жириновского госпитализировали в Центральную клиническую больницу с двусторонней пневмонией. Основатель ЛДПР умер 6 апреля 2022 года на 76-м году жизни и был похоронен на Новодевичьем кладбище.

6 ноября Путин постановил провести в 2026 году мероприятия, посвящённые 80-летию со дня рождения основателя ЛДПР.