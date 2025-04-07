Москва, 7 апреля, 2025, 17:56 — ИА Регнум. Президент России Владимир Путин поздравил хоккеиста Александра Овечкина, который забросил 895 шайб в регулярных чемпионатах Национальной хоккейной лиги (НХЛ) и побил рекорд канадца Уэйна Гретцки, державшийся 26 лет. Текст телеграммы главы государства опубликован на сайте Кремля.

Алексей Алексеев/РИА Новости

Российский лидер подчеркнул, что Овечкину удалось обойти легендарных мастеров НХЛ и достичь выдающегося рекорда. Президент выразил уверенность, что нынешнее достижение стало не только личным успехом хоккеиста, но и настоящим праздником для болельщиков в России и за её пределами.

«В вашей насыщенной спортивной карьере — победы на мировых и национальных турнирах, множество других ярких, уникальных свершений, которые вошли в летопись отечественной школы хоккея», — отметил Путин и пожелал Овечкину здоровья, удачи и боевого настроя на покорение новых вершин в жизни и спорте.

Исторический рекорд

В игре против «Нью-Йорк Айлендерс» 6 апреля российский нападающий и капитан «Вашингтон Кэпиталз» Александр Овечкин обновил рекорд Гретцки, забив свой 895-й гол в НХЛ. Этот регулярный матч стал для россиянина 1487-м в карьере и завершился счётом 1:4 в пользу нью-йоркцев.

Во втором периоде Овечкин забросил шайбу в ворота соотечественника Ильи Сорокина, после чего матч прервали на 25 минут для празднования «Вечного рекорда». В ходе церемонии капитан «Вашингтона» поблагодарил за свой результат родных и всех русских.

«Спасибо, русские! Мы сделали это! Благодарен моей матери, детям, супруге, тестю. Я люблю вас, мы все вместе это сделали», — сказал Овечкин и в шутку поблагодарил Сорокина за возможность забить гол.

За день до этого в матче против «Чикаго Блэкхокс» Овечкин забросил 894-ю шайбу в НХЛ и повторил рекорд Гретцки, державшийся с 29 марта 1999 года. Тогда канадец, выступавший за «Нью-Йорк Рейнджерс», забил гол соперникам из «Нью-Йорк Айлендерс», а в следующем месяце, выполнив последнюю результативную передачу, завершил карьеру.

Гретцки присутствовал на матче, когда был повторён рекорд, названный его именем.

Овечкин мог в той же игре забить и 895-й гол, но он отказался выходить на лёд после замены вратаря соперников на полевого игрока. Капитан «Вашингтона» объяснил, что не хочет забивать в пустые ворота.

Звезда дня

НХЛ признала Овечкина первой и единственной звездой игрового дня. Россиянину присвоили все звёзды, которые, как правило, получают три лучших хоккеиста.

По словам комиссара НХЛ Гэри Беттмэна, Овечкину удалось сделать то, что многие считали невозможным. Беттмэн назвал россиянина одним из величайших хоккеистов и подарил ему картину художника Тони Харриса, созданную специально к новому рекорду.

Официальный представитель МИД РФ Мария Захарова назвала рекорд Овечкина красивым. Зампредседателя Совета безопасности РФ Дмитрий Медведев подчеркнул, что Овечкин — великий русский хоккеист.

До этого в Кремле отмечали, что следят за успехами Овечкина и болеют за него.