Вашингтон, 7 апреля, 2025, 17:55 — ИА Регнум. В США из-за торнадо и наводнений погибли по меньшей мере 20 человек, среди которых есть дети. Об этом сообщает американский телеканал ABC News со ссылкой на губернаторов и представителей властей.

Global Look Press

«Начиная со среды по меньшей мере 20 человек погибли в результате непогоды», — приводит данные СМИ.

По информации канала, из-за буйства стихии 10 человек погибли в Теннесси, три в Миссури, два в Кентукки и по одному в Индиане, Арканзасе и Миссисипи. Среди погибших двое детей — 9-летний ребенок из Кентуки и 5-летний из Арканзаса. Также было зафиксировано более 90 торнадо в 10 штатах.

Как передавало ИА Регнум, ранее газета New York Post передавала, что Лос-Анджелес, где ещё недавно бушевали лесные пожары, теперь страдает от проливных дождей, которые спровоцировали там наводнения и оползни. В некоторых частях Лос-Анджелеса уровень воды вырос до 1,2 м.

Наибольший ущерб городу был зафиксирован в центре, а также в районах Малибу, Вестсайд, долине Сан-Фернандо и др.

7 января в округе Лос-Анджелес разгорелся крупный лесной пожар. В районе был объявлен режим масштабного бедствия. Распространению огня способствовала высокая скорость ветра, которая в горах достигала 112 км/ч.

Пламя уничтожило множество домов, в том числе известных голливудских актёров, включая Энтони Хопкинса и Адама Броди. В городе Малибу сгорел дом Хантера Байдена, сына бывшего президента США Джозефа Байдена и особняк актрисы Пэрис Хилтон.