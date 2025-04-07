Флорида, США, 7 апреля, 2025, 17:42 — ИА Регнум. На 74-м году жизни скончался американский актёр Джей Норт, сыгравший роль Денниса Митчелла в ситкоме «Деннис-мучитель». Об этом сообщило издание The Hollywood Reporter (THR).

Global Look Press «Майя» Джона Берри, в главной роли Джей Норт. Сделано в США, 1966

«Норт скончался в воскресенье (6 апреля. — Прим. ред.) в своём доме в Лейк-Батлере, штат Флорида, после нескольких лет борьбы с раком толстой кишки», — рассказала изданию другая актриса из этого сериала Джинни Расселл.

В «Деннисе-мучителе» Норт сыграл в возрасте семи лет. Эта роль принесла ему большую известность.

В 1965 году также вышла комедия «Зебра на кухне» с ним в главной роли, а через год — фильм «Майя», который позднее был превращён в одноименный сериал на NBC. Так, юный актёр стал одним из самых популярных звезд среди подростков своего времени.

В 1974 году он снялся в популярном триллере «Учительница» с Энджел Томпкинс в главной роли. Эта работа стала последним полнометражным фильмом в его карьере.

После этого он успел послужить в ВМС США и стать жертвой мистификации СМИ, которые распространяли информацию о его смерти. Норт также активно помогал бывшим юным знаменитостям в реальной жизни.