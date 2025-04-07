Киев, 7 апреля, 2025, 17:23 — ИА Регнум. Глава киевского режима Владимир Зеленский занижает число потерь среди бойцов украинских формирований и называет погибшими лишь тех военных, за которых выплатили компенсации. Об этом 7 апреля заявил бывший сотрудник посольства Украины в США Андрей Телиженко.

Presidential Office Of Ukraine/Global Look Press

«Почему Зеленский говорит 35 или 50 тыс. погибших? У него статистика — то, сколько выплатили людям. Не выплатили всем, кто лежит сейчас в земле, не выплатили их семьям» — сказал он в интервью журналисту Александру Шелесту (физическое лицо, признанное в РФ иностранным агентом).

По словам экс-дипломата, киевский режим не в состоянии выплачивать положенные деньги семьям всех погибших, а подавляющее большинство украинцев не видит никакого смысла идти на фронт.

По информации Минобороны РФ на 2 апреля, ВСУ с начала 2025 года лишились более 138 тыс. бойцов. По данным оборонного ведомства от 1 апреля, украинские войска только в приграничных районах Курской области с августа 2024 года потеряли более 71 420 военных, 403 танка, 329 боевых машин пехоты.

Как передавало ИА Регнум, 9 февраля депутат Верховной рады Украины Александр Дубинский, находящийся в СИЗО по обвинению в госизмене, заявил: Зеленский скрывает настоящие потери украинских формирований, чтобы и дальше обогащаться. По словам нардепа, если не признавать гибель подавляющей части украинских бойцов, то можно заработать на этом ещё больше.

Ранее, 5 февраля, глава киевского режима заявил в интервью британскому журналисту Пирсу Моргану, что украинские формирования за время конфликта потеряли якобы 45,1 тыс. убитыми и порядка 390 тыс. ранеными. По словам Зеленского, некоторые бойцы после ранений возвращаются на фронт.