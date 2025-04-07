Санкт-Петербург, 7 апреля, 2025, 20:11 — ИА Регнум. Правительство и элиты Германии пытаются заставить переключить внимание населения страны с растущих проблем на мнимую угрозу со стороны России. Об этом в понедельник, 7 апреля, заявил политолог, директор Института современного государственного развития Дмитрий Солонников в разговоре с ИА Регнум.

ИЗВЕСТИЯ/Павел Бедняков

Немецкий журнал Focus сообщил, что в Германии наблюдается усиление панических настроений среди граждан из-за опасений масштабного военного конфликта на территории Европы. В издании отметили, что немцы начали активно приобретать товары первой необходимости.

Политолог рассказал, что в последнее время стало отчётливо видно, как с помощью информационных ресурсов полностью меняется сознание целых наций, происходит манипулирование представлениями о добре и зле, о каких-то ценностях или об образах будущего. Внушить немцам, что они живут на пороге глобальной войны, сложности не представляет, считает эксперт.

«В Германии пытаются заставить немцев думать, что завтра на них нападут, и поэтому нужно или голосовать за военный бюджет, или сокращать свои траты на долгосрочные проекты. Или менять традиционные маршруты своих поездок. Да, конечно, это [убедить немцев в реальности угрозы] возможно. Ничего сверхъестественного нет. Если такая задача стоит — это будет решено. В Европе сейчас медиа нагнетают антироссийскую истерию тем, что вот сейчас начнется война между Евросоюзом и Россией. На людей это будет действовать. И это действует»,— заявил Солонников.

По его мнению, панические настроения среди немцев создаются по разным причинам, одной из которых является стремление объяснить жителям страны, почему население стало жить хуже. Нынешние центры силы в Германии и властные элиты пытаются сплотить всех вокруг себя и не дать победить основным конкурентам из партии «Альтернатива для Германии» («АдГ»).

«Они хотят доказать, что нынешнее руководство делает не неправильные шаги. Что нет неправильной политики, из-за которой Германия живет плохо, а потребительские возможности сокращаются. Не из-за неверных шагов нынешнего руководства, а из-за того, что Россия плохая. Мы, мол, готовимся к войне, поэтому живем хуже. Мы хотим в этой войне победить, поэтому мы должны вкладываться в, казалось бы, бессмысленные расходы на оборону. Если люди, немцы, будут верить, что они живут на пороге войны, они смирятся с тем, что сейчас не могут купить то, что хотели купить раньше, что они не могут поехать туда, куда хотели бы поехать раньше. Так что вполне понятно, зачем это делается»,— рассказал политолог.

При этом эксперт считает крайне маленьким шанс на то, что правая партия «АдГ» сможет как-то перехватить инициативу у правящих элит и изменить положение дел в стране. Связанно это с тем, что численность электората этой партии недостаточно велика.

«Они могут получить максимальную поддержку на фоне всех остальных. Но это не будет 50%. Дальше вопрос: включат их в правительство или нет. Мы видим, что с результатом лучшей фракции вне правительства оказываются правые в целом ряде государств: Испания, Голландия, Австрия. Хорошо, будет крупнейшая фракция в Германии. Но потом правительство все равно сделают без них»,— подытожил Солонников.

Как передавало ИА Регнум, французский президент Эммануэль Макрон 5 марта сказал, что Россия стала угрозой для Франции и всей Европы в воздушном пространстве, в социальных сетях и киберпространстве.

Еврокомиссар по обороне и космосу литовец Андрюс Кубилюс от имени ЕК призвал все страны Европы начать «готовиться к войнам». По его словам, Россия якобы «в течение пяти лет или менее будет готова воевать с НАТО».

Президент России Владимир Путин неоднократно заявлял, что полномасштабный конфликт между РФ и НАТО поставит мир на грань третьей мировой войны. Российский лидер подчеркивал, что у Москвы нет никаких причин воевать со странами Североатлантического альянса.

Глава комитета партии «Альтернатива для Германии» по делам ЕС Харальд Вайель 23 марта отметил, что заявления о том, что Россия собирается напасть на Евросоюз, настолько же абсурдны, как и вера в то, что мужчина в платье является женщиной, и похожи на проявление сектантства.

Россия не собирается нападать на Германию, но будет реагировать на возможные шаги Берлина, направленные на милитаризацию, ранее подчеркнула официальный представитель МИД РФ Мария Захарова.