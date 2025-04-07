* — физическое лицо, внесённое в РФ в перечень террористов и экстремистов

Москва, 7 апреля, 2025, 17:20 — ИА Регнум. Лефортовский районный суд Москвы удовлетворил ходатайство следствия о заочном аресте участника группы Pussy Riot и основателя «Медиазоны» (СМИ, признанное в РФ иностранным агентом) Петра Верзилова (физическое лицо, признанное в РФ иностранным агентом, а также внесённое в РФ в перечень террористов и экстремистов). Об этом сообщили в правоохранительных органах.

Global Look Press

«Верзилову заочно предъявлено обвинение в государственной измене. Он заочно арестован судом на два месяца с момента задержания на российский территории или выдачи российской стороне», — говорится в сообщении.

Басманный суд Москвы 2 апреля 2024 года признал Верзилова виновным в публичном распространении фейков о российской армии (п. «д» ч. 2 ст. 207.3 УК РФ) и заочно приговорил его к восьми годам и четырём месяцам колонии общего режима. Ему также запретили в течение трёх лет и десяти месяцев администрировать интернет-ресурсы. Спустя три дня его защита подала апелляцию на решение суда.

Мужчина находится в международном розыске с января 2023 года. Заочно ему уже предъявляли обвинение в неисполнении обязанности по подаче уведомления о наличии у гражданина России гражданства иностранного государства. Верзилов нарушил меру пресечения в виде подписки о невыезде, уехав за рубеж.

В перечень иноагентов Верзилова внесли ещё в сентябре 2021 года. А с декабря 2024 года он также значится в перечне террористов и экстремистов.