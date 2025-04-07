Москва, 7 апреля, 2025, 17:39 — ИА Регнум. Распродажи на мировых фондовых рынках утром 7 апреля усилились. В частности, по данным площадок, в Европе на открытии торгов немецкий индекс DAX 40 снижался на 10,42%, британский бенчмарк FTSE 100 — на 6,33%, французский CAC 40 — на 7,03%.

Michael Nagle/Global Look Press

Фьючерсы на основные американские индексы (S&P 500, NASDAQ, Dow Jones Industrial Average) снижались на 4–6%. Индекс ведущих компаний Японии Nikkei упал на 7,83%, китайский индекс CSI 300 на торгах в Шанхае — на 7,05%, ключевой индекс Гонконгской фондовой биржи Hang Seng — на 13,22%.

Кроме того, стоимость июньских фьючерсов на нефть Brent на лондонской бирже ICE снижалась на 4,54%, до $62,6 за баррель. Столь низкий показатель был зафиксирован впервые с 2021 года.

Распродажи на мировых фондовых рынках начались после заявлений президента США Дональда Трампа о введении в отношении 211 стран и территорий пошлин в размере 10–50%. Позднее власти Китая сообщили о введении ответных пошлин в размере 34% на импорт из США. О возможном принятии ответных мер заявили и власти ЕС. Фондовый рынок США за два дня потерял 6,6 трлн долларов.

Как передавало ИА Регнум, пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков ранее заявил, что из-за решения США о введении пошлин обстановка в мировой экономике «чрезвычайно неспокойная, напряжённая и эмоционально перегруженная». Он подчеркнул, что российские власти в этих условиях будут делать всё необходимое, чтобы свести к минимуму последствия международного экономического шторма для страны.

Министр экономического развития России Максим Решетников отметил, что мировая торговая система переживает кризис, а попытки создать новое регулирование торговли противоречат правилам ВТО. Он подчеркнул, что ситуация в мировом энергетическом и продовольственном секторах уже ухудшилась.