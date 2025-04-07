Москва, 7 апреля, 2025, 17:26 — ИА Регнум. Президент России Владимир Путин подписал закон, согласно которому родители, супруги и дети участников специальной военной операции получат право на дополнительный отпуск по уходу за бойцами, которые проходят лечение или реабилитацию после ранения. Соответствующий закон 7 апреля опубликован на официальном портале правовой информации.

Сергей Тарасов/РИА Новости

Отпуск будет предоставляться на 35 дней в год, при этом заработная плата на этот период сохраняться не будет. В соответствии со статьей 128 Трудового кодекса работодателю запрещено отказывать таким гражданам в отпуске, и он обязан его предоставить по письменному заявлению сотрудника.

Отпуск по уходу за бойцами и лицами, заключившими контракт и получившими ранение, контузию или увечье при исполнении своих обязанностей в зоне СВО, а также заболевание, связанное с прохождением воинской службы, будет предоставляться в соответствии с заключением врачей.

Кроме того, согласно новой норме, в случае гибели участника спецоперации родители и вдовы (вдовцы) смогут оформить дополнительные отпуска сроком до 14 дней без сохранения зарплаты вне зависимости от того, предусматривается это коллективным договором или нет.

Как сообщало ИА Регнум, в пояснительной записке к законопроекту отмечалось, что вносимые изменения будут способствовать повышению уровня правой защищенности членов семей участников специальной военной операции и более быстрому восстановлению самих раненых или тяжелобольных бойцов под присмотром близких родственников.

10 марта Путин подписал указ об образовании комиссии Госсовета по вопросам поддержки ветеранов боевых действий — участников СВО и членов их семей. Главой комиссии был назначен губернатор Астраханской области Игорь Бабушкин.

Ранее глава государства поручил рассмотреть возможность распространить социальную поддержку для детей погибших бойцов спецоперации на несовершеннолетних братьев и сестер. Также он поручил установить отдельное направление поддержки предпринимательской деятельности для участников СВО.