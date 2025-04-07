Краснодар, 7 апреля, 2025, 17:18 — ИА Регнум. Футбольный клуб «Краснодар», лидирующий в Российской премьер-лиге (РПЛ), оформил трансфер бразильского вингера Густаво Сантоса из греческого ФК «Ламия». Об этом сообщает пресс-служба российского ФК в своем Telegram-канале.

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«ФК «Краснодар» и греческий клуб «Ламия» оформили трансфер Густаво Сантоса», — говорится в сообщении клуба.

Бразильский футболист пополнит состав черно-зеленых по окончании сезона. Контракт Сантоса начнет действовать с 15 июня 2025 года и завершится 30 июня 2029 года.

Густаво Сантосу 24 года. Он начал свою карьеру в португальском клубе «Трофенсе» в 2022 году. Затем переехал в Грецию, где выступал сначала за вторую команду афинского «Панатинаикоса», а летом 2024 года перешел в «Ламию», в составе которой забил шесть голов за 19 матчей.

В январе 2024 года игроком футбольного клуба «Краснодар» стал полузащитник сборной Колумбии Кевин Кастаньо. Футболист присоединился к команде на сборах в Дубае, где подписал личный контракт после медицинского обследования.

Как передавало ИА Регнум, 5 апреля «Краснодар» одержал победу над тольяттинским «Акроном» в матче 23-го тура РПЛ. Встреча завершилась со счётом 1:0.