Москва, 7 апреля, 2025, 17:02 — ИА Регнум. По итогам 2024 года объём экспорта турецких лимонов в Россию снизился почти на 9,9% в сравнении с показателями 2023 года. Об этом сообщили в Россельхознадзоре.

Markus Mainka/Global Look Press

«Из Турции в Россию в 2023 году поставлено 144,5 тыс. т лимонов. В 2024 году — 130,2 тыс. т», — говорится в сообщении.

В ведомстве также уточнили, что с начала 2025 года из Турции уже было поставлено 39,5 тыс. т лимонов.

Турция является одним из крупнейших экспортёров лимонов. По объёму экспорта этого вида цитрусовых республика занимает шестое место в мире. В 2024 году данный показатель составил 357 млн долларов.

Как передавало ИА Регнум, ранее министерство торговли Турции объявило о приостановке экспорта лимонов с 8 апреля. По данным турецкого ведомства, этот шаг был сделан в свете последних заморозков и похолодания в ряде регионов и для поддержания баланса спроса и предложения на внутреннем рынке. Речь идёт о продукции из южных провинций Турции — Мерсин, Адана и Хатай.

При этом глава Ягодного союза Ирина Козий в беседе с ИА Регнум заявила, что приостановка экспорта лимонов из Турции не окажет большого влияния на российский рынок, поскольку зимний сезон, когда актуальны турецкие поставки, заканчивается. Однако, по её словам, заменить Турцию в период с октября по апрель крайне сложно. Помимо турецких лимонов в Россию поступают цитрусовые из Египта, Марокко и Узбекистана, но объёмы поставок из этих стран невелики, добавила Козий.