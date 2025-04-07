* — физическое лицо, признанное в РФ иностранным агентом

Москва, 7 апреля, 2025, 17:08 — ИА Регнум. Писатель Дмитрий Быков (физическое лицо, признанное в РФ иностранным агентом) заявил, что намерен рано или поздно вернуться в Россию. Такое заявление он сделал в эфире YouTube-шоу «На привале».

ИЗВЕСТИЯ/Павел Волков

«Не если, а когда я вернусь в Россию, это не будет оседлое возвращение. Рано или поздно, надеюсь, навеки вернусь — на Востряковское кладбище», — сказал Быков.

Также он прокомментировал распоряжение президента США Дональда Трампа предпринять все необходимые действия для выдворения из страны незаконных мигрантов. Быков заявил, что всегда «представлял себя бездомным» и что это один из главных его страхов.

Быков в 2022 году покинул Россию и живёт в США. Ранее он сделал ряд резких антироссийских заявлений. В частности, в разговоре с пранкерами Вованом и Лексусом (Владимиром Кузнецовым и Алексеем Столяровым) писатель заявил, что не имеет претензий к ВСУ из-за убийств русских.

Как передавало ИА Регнум, телеведущая Татьяна Лазарева (физическое лицо, признанное в РФ иностранным агентом, а также внесённое в РФ в перечень террористов и экстремистов) ранее призналась, что мечтает вернуться в Россию. При этом Лазарева допустила, что возвращение может не состояться, так как в отношении неё в РФ было возбуждено уголовное дело об оправдании терроризма.

1 марта в России вступил в силу закон, который обязал иноагентов зачислять на специальный рублевый счёт доходы от интеллектуальной деятельности, продажи недвижимости и транспорта и процентов по вкладам. Воспользоваться данными денежными средствами их владельцы смогут только в случае снятия с них статуса иноагента.