Калининград, 7 апреля, 2025, 17:28 — ИА Регнум. В Калининграде 7 апреля стартовал международный слёт потомков-победителей «Внуки Победы. Калининград», приуроченный к 80-летию штурма Кёнигсберга. Об этом сообщили в пресс-службе движения «Волонтеры Победы», которые выступили организаторами мероприятия.

Пресс-служба движения «Волонтеры Победы» b407d34450228820a79084d601b538c5

Слёт объединил 100 добровольцев из 47 регионов России и двух зарубежных стран. Они поучаствуют в образовательной и культурной программе, посетят места боевой славы и сопроводят праздничные мероприятия, посвящённые юбилею освобождения города. Особое внимание будет уделено сохранению исторической памяти через изучение семейных архивов и обмен опытом между добровольцами.

«Знаю, что среди тех, кто сейчас находится в зале, есть те, чьи деды навечно остались лежать в этой земле <…> Кто-то остался жить здесь и строить новую жизнь, кто-то вернулся домой в родные регионы… Сейчас именно вы помогаете сохранить нашу историческую память, которая не только про события прошлого и факты ― она про ценности и традиции, про живую связь поколений и созидательный труд», ― отметил в приветственном слове к участникам слёта губернатор Калининградской области Алексей Беспрозванных.

Глава администрации города Елена Дятлова добавила, что по сей день Кёнигсбергскую наступательную операцию изучают во всех исторических учебниках.

«Ратный подвиг Советского солдата стал символом воинской славы наших Героев в годы Великой Отечественной войны. И сегодня российский город Калининград бережно хранит историю наших с вами предков», ― указала Дятлова.

В Калининграде 45 улиц названы в честь Героев Советского Союза, которые штурмовали город, и уже семь улиц названы в честь героев ― участников специальной военной операции.

Участники слёта будут интенсивно работать в течение четырёх дней. Они углубят свои знания о ходе Восточно-Прусской операции вместе с федеральными экспертами и историками, пройдутся по местам боевой славы и отдадут дань памяти погибшим героям, а также встретятся с живыми участниками штурма Кёнигсберга.

В 80-ю годовщину штурма Кёнигсберга «Волонтёры Победы» возложат цветы к памятному мемориалу, отдав дань уважения и памяти тем, кто проявил мужество и стойкость, защищая и обороняя рубежи страны в годы Великой Отечественной войны. Участники слёта также поздравят ветеранов Великой Отечественной войны, благоустроят солдатские захоронения и территории фортов.

Как сообщало ИА Регнум, 3 апреля в загородном комплексе «Циолковский» в Самаре стартовал международный молодёжный исторический форум «Сохраненная память». Мероприятие, приуроченное к 80-летию Великой Победы, собрало молодых историков, волонтёров, общественных деятелей и представителей патриотических организаций из различных регионов России и других стран. Герой России Максим Девятов, чьим именем назван один из залов комплекса «Циолковский», заявил, что видит в участниках форума ту же решимость, которую он наблюдал у участников спецоперации.

Форум завершился 5 апреля торжественной церемонией в комплексе «Арена». На ней представили лучшие патриотические проекты, поданные на конкурс «Росмолодёжь. Гранты».

В Донецке 5 апреля прошла очередная патриотическая акция, посвященная 80-летию Победы в Великой Отечественной войне. На территории лесного фонда Амвросиевского района активисты высадили 450 крупномерных саженцев крымской сосны. Мероприятие акции «Сад памяти» прошло в рамках региональной инициативы «Зеленый Донбасс».