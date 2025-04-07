Симферополь, 7 апреля, 2025, 16:59 — ИА Регнум. Сторонника неонацистов, готовившего поджог мечети в Симферополе, заключили под стражу по решению суда. Об этом сообщила пресс-служба главного управления СК России по Крыму и Севастополю.

ИЗВЕСТИЯ/Эдуард Корниенко

Арестованному симферопольцу 18 лет. Установлено, что он участвовал в международном неонацистском движении, деятельность которого признана в России террористической и запрещена. Юноше предъявили обвинение в приготовлении к совершению теракта (ч. 1 ст. 30, ч. 1 ст. 205 УК РФ).

«В целях дестабилизации деятельности органов власти, он спланировал поджог здания в городе Симферополе. Для этого молодой человек изготовил орудие преступления и подыскал соучастников террористического акта из числа молодёжи», — говорится в сообщении.

Правоохранители не дали фигуранту реализовать преступный замысел. По месту жительства юноши изъяли предметы, представляющие интерес для следствия.

Задержанный признался в том, что хотел совершить, и детально описал планируемое преступление. Устанавливается его причастность к другим правонарушениям.

Как сообщало ИА Регнум, ранее 18-летний крымчанин участвовал в нападениях на граждан, портил их имущество, совершал поджоги и наносил экстремистскую символику. Кроме того, он администрировал в Telegram аккаунт и канал антироссийской и неонацистской направленности. По данным правоохранителей, главарь украинской террористической организации поручил юноше поджечь мечеть и пообещал за это $1 тыс.