Москва, 7 апреля, 2025, 16:42 — ИА Регнум. Российские военнослужащие с применением FPV-дронов уничтожили в Сумской области американский танк Abrams Вооружённых сил Украины (ВСУ). Об этом 7 апреля сообщило Минобороны РФ.

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«Расчётами FPV-дронов группировки войск «Север» выведен из строя очередной американский танк «Абрамс» вывели из строя танк Abrams, пытавшийся вести огонь по позициям российских подразделений», — сказано в публикации оборонного ведомства в Telegram-канале.

Российские операторы ударных дронов получили координаты от разведывательных беспилотников, после чего вражеская боевая машина была ликвидирована прямым попаданием.

Как передавало ИА Регнум, 3 марта газета The New York Times написала, что из 31 танка Abrams, переданного США Украине в 2023 году, 19 были уничтожены, захвачены либо выведены из строя. При этом часть из них обездвижены беспилотниками.

Все оставшиеся танки из полученной партии отвели от линии фронта. 29 марта российские военнослужащие также сообщили, что Abrams уничтожаются с использованием самодельных мин стоимостью 200 рублей.

24 января российские военнослужащие с помощью барражирующего боеприпаса «Ланцет» в Курской области. В конце декабря 2024 года украинские формирования потеряли на данном направлении два танка, один из которых — американский Abrams.