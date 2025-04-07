Копенгаген, 7 апреля, 2025, 16:32 — ИА Регнум. Депутат и глава оборонного комитета парламента Дании Расмус Ярлов сравнил США с орлом, а Россию — с охотящимся на него медведем. Такой комментарий он оставил в социальной сети X.

Евгений Курсков/ТАСС

Внимание депутата привлёк ролик с медведем, который влез на дерево и атаковал сидящего в гнезде орла. Недолгая схватка завершилась победой медведя, который вытащил птицу из гнезда.

«Идеальная иллюстрация того, что Россия на данный момент делает с Америкой», — написал в комментарии Ярлов.

Ранее британская газета The Guardian написала, что глава Российского фонда прямых инвестиций (РФПИ), спецпредставитель президента РФ по экономическому сотрудничеству с зарубежными странами Кирилл Дмитриев переиграл США на переговорах в Вашингтоне, состоявшихся 2 и 3 апреля. По мнению автора статьи, российский президент Владимир Путин поручил Дмитриеву удерживать американского президента Дональда Трампа на своей стороне. Такая задача была поставлена после недовольства Трампа Россией из-за позиции по поводу прекращения огня.

Дмитриев после встречи с представителями администрации США отметил, что Вашингтон слышит позицию Москвы и настроен на решение всего спектра вопросов, касающихся обеих сторон. По его словам, надежда на восстановление диалога между Россией и США сохраняется, российская сторона видит первые уважительные шаги со стороны Вашингтона.

Глава РФПИ добавил, что фокус во время переговоров был в основном на инвестиционном и экономическом сотрудничестве. Новые контакты между Москвой и Вашингтоном могут произойти в ближайшую неделю, также указал он.

Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков после визита Дмитриева в США заявил, что Кремль сохраняет осторожный оптимизм по поводу диалога с американскими коллегами. Он отметил, что идёт кропотливая работа по разным каналам связи, при этом президент Путин по-прежнему открыт для диалога.