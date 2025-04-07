Мадрид, 7 апреля, 2025, 16:44 — ИА Регнум. У двух участников полумарафона в Мадриде остановилось сердце во время забега. Об этом сообщает испанская газета El Pais.

Carlos LujÃ¡N/Global Look Press

«Двое бегунов пострадали от остановки сердца во время полумарафона Movistar Madrid», — говорится в материале.

Спортсменов госпитализировали. Медикам удалось спасти 21-летнего участника марафона — его пульс был восстановлен, он находится в тяжелом состоянии. Второй бегун, 38-летний мужчина, скончался в больнице.

Уточняется, что еще 50 бегунам оказали медицинскую помощь: большая часть из них получили такие травмы, как растяжения или вывихи. Также были зафиксированы случаи теплового истощения. Всего в полумарафоне Movistar Madrid приняли участие почти 27 тыс. спортсменов.

Как передавало ИА Регнум, похожий инцидент произошел в 2024 году, когда при участии в марафоне Standard Chartered Hong Kong Marathon в Гонконге умер один человек, а еще 842 получили травмы разной степени тяжести — в основном растяжения и ушибы.