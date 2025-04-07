Москва, 7 апреля, 2025, 16:40 — ИА Регнум. В 2025 году авиакомпания «Аэрофлот» увеличит объёмы реализации программы «плоских» (фиксированных) тарифов, её действие будет распространяться на девять городов Дальнего Востока. Об этом 7 февраля в ходе встречи с президентом Владимиром Путиным заявил гендиректор авиакомпании Сергей Александровский, сообщила пресс-служба «Аэрофлота».

ИЗВЕСТИЯ/Дмитрий Коротаев

Речь идёт о Якутске, Благовещенске, Анадыре и Улан-Удэ. Минимальное количество мест, доступных к покупке по «плоским» тарифам между Москвой и городами Дальнего Востока, увеличится до не менее чем 1,5 млн кресел.

Программа «плоских» тарифов — социальная инициатива «Аэрофлота», поддерживаемая государством и направленная на повышение транспортной доступности удалённых регионов страны. В 2024 году объём перевозок по «плоским» тарифам в регионы ДФО достиг 1,4 млн пассажиров, что является рекордом.

Ранее программа действовала на пяти направлениях из Москвы в города ДФО — Владивосток, Хабаровск, Южно-Сахалинск, Петропавловск-Камчатский и Магадан. «Плоский» тариф на этих направлениях составляет 18,1 тыс. руб. в одну сторону и 30,1 тыс. руб. — туда и обратно. На рейсах, выполняемых авиакомпанией «Россия», а также по программе «мокрого» лизинга, тарифы составляют 16 тыс. руб. и 26,5 тыс. руб. соответственно.

Для выравнивания условий между регионами при сохранении общего объёма программы и стоимости «плоских» тарифов на всех девяти направлениях будет предусмотрена возможность частичного использования коммерческих тарифов. При этом основной объём билетов эконом-класса будет доступен по программе «плоских» тарифов и по субсидированным тарифам в рамках госпрограмм субсидирования перевозок.

В «Аэрофлоте» отметили, что данные меры позволят повысить доступность авиаперелётов для большего числа жителей удалённых регионов страны, гибкость в управлении спросом на перевозку, обеспечат доступность билетов на различной глубине продажи, в том числе в сезоны высокого спроса. Билеты по «плоским» и коммерческим тарифам на каждом из указанных девяти направлений будут доступны к продаже с 8 апреля и будут распространяться на рейсы с 15 мая.

За 10 лет реализации программы было перевезено 19,1 млн пассажиров, в том числе 11 млн — на Дальний Восток, сказано в сообщении. Расширение программы будет способствовать развитию внутреннего туризма и укреплению транспортных связей между восточной и западной частями страны, отметила пресс-служба. Помимо Дальнего Востока, «плоские» тарифы действуют и на направлении Москва — Калининград, напомнили также в авиакомпании.

Как передавало ИА Регнум, Путин в ходе встречи с Александровским поддержал идею расширения программы «плоских» тарифов и предложил доработать её совместно с Минтрансом, а также согласился с идеей организации коммерческих рейсов на данных направлениях.

В декабре 2024 года «Аэрофлот» установил фиксированную скидку 50% для детей 2-12 лет для перелётов по России. Скидка действует на тарифах класса эконом. В авиакомпании отметили, что за 11 месяцев 2024 года «Аэрофлот» и авиакомпания «Россия» перевезли в эконом-классе на внутренних направлениях свыше 1,3 млн детей указанного возраста. По статистике, больше всего детей летает из городов России в Сочи и Калининград.