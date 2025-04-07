Москва, 7 апреля, 2025, 16:29 — ИА Регнум. В России прошёл новый урок «Разговоров о важном» по теме «День единения народов России и Беларуси. Союзное государство». Федеральным спикером занятия стал член постоянной комиссии Совета Республики Национального собрания Белоруссии по международным делам и национальной безопасности Александр Лукьянов.

ИЗВЕСТИЯ/Павел Волков

«День единения народов России и Беларуси прошёл буквально на прошлой неделе, а едиными народами, конечно, признаются братья. От маленькой семьи до городов, областей и крупных государств», — отметил он.

В ходе занятия школьники и студенты смогли не только расширить свои знания о богатом культурном наследии двух стран, но и узнать больше о текущих проектах и программах Союзного государства, а также познакомились с традициями двух дружественных стран.

Лукьянов ответил на вопросы слушателей, а также рассказал об общих исторических корнях двух стран, их культурном наследии и перспективах развития Союзного государства. Спикер также заявил, что ключевым объединяющим праздником для россиян и белорусов является День Победы в Великой Отечественной войне, 80-летие которой будет отмечаться в мае 2025 года.

Как передавало ИА Регнум, 17 февраля школьники и студенты по всей стране в рамках занятия «Что значит служить Отечеству? 280 лет со дня рождения Фёдора Ушакова» из цикла встреч «Разговоры о важном» обсудили с педагогами тему служения Отечеству. Федеральным спикером тематического занятия стал Герой России, военный корреспондент Евгений Поддубный. Военкор рассказал, что русская земля никогда не жила во времена, когда бы не нужны были защитники Отечества.

Традиционный урок «Разговоры о важном» 27 января был посвящен Году защитника Отечества. Преподаватели рассказали учащимся, что люди всегда защищали свое Отечество, поскольку каждый человек хочет жить свободно и не бояться, что его дом будет разрушен, а близкие окажутся в беде. К ученикам обратились ветеран Великой Отечественной войны, фронтовой разведчик, участник Парада Победы на Красной площади 24 июня 1945 года Константин Федотов и Герой России, участник СВО Николай Соколов.