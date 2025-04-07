Москва, 7 апреля, 2025, 16:53 — ИА Регнум. Кавалера двух орденов Мужества, участника программы «Время героев» Артёма Николаева назначили на должность заместителя председателя правительства Пензенской области. Об этом 7 апреля сообщила пресс-служба программы.

Официальный канал губернатора Пензенской области

Губернатор региона Олег Мельниченко выразил уверенность в том, что Николаев внесёт значительный вклад в развитие Пензенской области. Он также назвал Артёма Михайловича ответственным и надёжным человеком, искренне преданным Родине.

«Он будет курировать в регионе молодёжную политику; сотрудничество с волонтёрскими и ветеранскими организациями; работу по реабилитации бойцов», — добавил глава региона, его слова приводит Telegram-канал «Времени героев».

Сам Николаев, комментируя своё назначение, отметил, что участие в программе позволяет применять полученные знания в проектах, направленных на повышение качества жизни граждан и развитие регионов. Он также рассказал, что в рамках стажировки основной фокус был направлен на молодёжную политику, военно-патриотическое воспитание и поддержку участников и ветеранов СВО.

Артём Николаев родился в Пензе в 1995 году. В 2018 году окончил филиал Военного учебно-научного центра Военно-воздушных сил «Военно-воздушная академия» в Челябинске. В период службы он был награждён двумя орденами Мужества, медалью Нестерова, двумя медалями «За отвагу».

Программа «Время героев» реализуется Высшей школой государственного управления Президентской академии по поручению главы государства Владимира Путина совместно с Мастерской управления «Сенеж» президентской платформы «Россия — страна возможностей». Её участники — ветераны и участники СВО — проходят специальное обучение для государственной службы.

Как передавало ИА Регнум, 6 марта кавалер ордена Мужества, участник программы «Время героев» Илья Шалита был назначен на пост и. о. директора департамента общественной безопасности Курганской области. Ранее в марте кавалера ордена Мужества, участника программы «Время героев» Антона Шорохова назначили на должность главного советника управления президента России по вопросам мониторинга и анализа социальных процессов.