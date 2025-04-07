Москва, 7 апреля, 2025, 16:33 — ИА Регнум. Федеральная антимонопольная служба (ФАС) России направила запросы производителям поливинилхлорида (ПВХ) о причинах изменения цен на товар. Об этом сообщает пресс-служба ФАС РФ.

Артем Геодакян/ТАСС

«В целях предупреждения нарушения антимонопольного законодательства ФАС России направила письма в адрес АО «Саянскхимпласт», АО «БСК» и АО «Каустик» с целью исключить необоснованный рост на поливинилхлорид (ПВХ)», — говорится в сообщении антимонопольной службы.

Также ведомство рекомендовало разработать и согласовать с ним политику компаний по реализации ПВХ. Уточняется, что она должна предусматривать приоритет внутреннего рынка, порядок ценообразования, недопустимость экономически и технологически необоснованных отказов от заключения договоров с покупателями.

В ФАС добавили, что ПВХ используется в строительстве, медицине и упаковке продуктов питания, что может влиять на конечную стоимость товаров, в том числе социально значимых.

Как передавало ИА Регнум, в декабре 2024 года вице-премьер Марат Хуснуллин заявил, что рост цен на строительные материалы в России находится на критическом уровне.

По его словам, стоимость стройматериалов с 2021 года в среднем выросла почти на 64%. Хуснуллин напомнил, государство заказывает строительные и ремонтные работы на триллионы рублей, поэтому когда цены на материалы растут, это негативно сказывается на бюджете, который теряет деньги. При этом он отметил, что механизма для регулирования этого процесса пока нет.