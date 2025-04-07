Вашингтон, 7 апреля, 2025, 16:32 — ИА Регнум. Если американский миллиардер Илон Маск примет решение отключить систему спутникового интернета Starlink, заменить его не сможет никакая другая компания. Это станет угрозой для Украины, в условиях которой страна будет вынуждена существовать, сообщила американская газета Politico.

Davide Bonaldo/Global Look Press

«Украине придётся жить под угрозой того, что Маск может отключить Starlink, так как в краткосрочной перспективе этой системе нет альтернатив, которые могли бы сравниться с ней», ― указали авторы материала,

Эксперт Analysis Mason по космической отрасли Кристофер Бо отметил, что разработка Маска предоставляет уникальные возможности, которыми не могут похвастаться конкуренты.

Западные СМИ сообщали, что американские переговорщики в ходе обсуждений сделки о предоставлении США доступа к украинским минеральным ресурсам якобы подняли вопрос прекращения доступа к системе спутникового интернета Starlink. Однако позднее Маск опроверг эту информацию.

Как сообщало ИА Регнум, 9 марта глава департамента эффективности государственного управления (DOGE) США Илон Маск заявил, что украинские войска без Starlink не смогут удержать фронт. Он также отметил, что киевский режим неизбежно проиграет в украинском конфликте.

На следующий день Маск пообещал никогда не отключать терминалы Starlink на Украине. По словам бизнесмена, принадлежащая ему компания SpaceX (владелец спутниковой системы) не намерена использовать Starlink как «разменную монету».

Военный эксперт Александр Михайлов в разговоре с ИА Регнум выразил скептицизм по поводу отключения Маском Starlink на Украине.

Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков считает, что если Маск и отключит Starlink для ВСУ, киевский режим вскоре получит альтернативу.

Представитель Еврокомисссии Тома Ренье заявил 4 марта, что Евросоюз в случае прекращения обеспечения Украины связью Starlink сможет предложить киевскому режиму что-то подобное только к 2030 году, а пока рассматривает промежуточные решения, одним из которых является GovSatCom, представляющий собой объединение и совместное использование существующих спутниковых возможностей в государствах — членах ЕС.