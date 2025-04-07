Москва, 7 апреля, 2025, 15:49 — ИА Регнум. Российский автомобиль «Москвич 3» по итогам первого квартала 2025 года продемонстрировал наибольшее снижение цены. Об этом «Известиям» рассказали эксперты «Авито Авто».

ИЗВЕСТИЯ/Андрей Эрштрем

«Три модели из числа самых популярных у пользователей платформы подешевели более чем на 10%. Больше всего снизилась цена «Москвич 3» — на 18,4% (1,77 млн рублей)», — говорится в сообщении.

Снижение цены также показали Chery Tiggo 4 Pro (13,8%) и Lada Largus — на 12,4%. Omoda C5 и Jetour Dashing также подешевели на 3,9% и 3,8%, соответственно.

При этом средняя цена нового автомобиля в России по итогам первого квартала 2025 года составила 2,96 млн рублей, а с пробегом — 845 тыс. рублей.

Как передавало ИА Регнум, гендиректор дилерского холдинга «Автодом» Андрей Ольховский в январе отметил, что к началу 2025 года на складах автодилеров, дистрибьюторов и поставщиков скопилось большое количество новых автомобилей, и назвал ситуацию негативной. Эксперт заявил, что самые большие запасы скопились у наиболее востребованных марок, не сумевших быстро остановить поставки. Имеющегося количества автомобилей хватит как минимум на четыре месяца продаж, а возможно, и на полгода, отмечалось в сообщениях.