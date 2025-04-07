Абу-Даби, 7 апреля, 2025, 15:41 — ИА Регнум. Мировая торговая система переживает кризис, попытки создать новое регулирование торговли противоречат правилам Всемирной торговой организации (ВТО). Об этом заявил министр экономического развития России Максим Решетников в ходе выступления на международном инвестиционном форуме AIM Congress.

ПРЕСС-СЛУЖБА МИНИСТЕРСТВА ЭКОНОМИЧЕСКОГО РАЗВИТИЯ РФ

«Многосторонняя торговая система находится в кризисе. Мы являемся свидетелями попыток создать новые системы регулирования торговли, которые противоречат правилам Всемирной торговой организации», — сказал Решетников.

По его словам, попытки, связанные с повышением пошлин, уже привели к тому, что ситуация в мировом энергетическом и продовольственном секторах ухудшилась.

Российский министр предупредил, что увеличение пошлин на импорт, распространение «зелёного протекционизма» и «гонки субсидий» могут привести к возникновению в мире новых протекционистских мер. Он призвал к коллективной защите системы правил международной торговли под эгидой ВТО.

Ранее в этот день пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков заявил, что обстановка в мировой экономике «чрезвычайно неспокойная, напряжённая и эмоционально перегруженная» из-за решения США ввести торговые пошлины в отношении большинства стран мира. По его словам, ситуация «полна негативными ожиданиями» и со стороны экспертов, и со стороны игроков на рынках. Российские власти в этих условиях будут делать всё необходимое, чтобы свести к минимуму последствия международного экономического шторма для страны, подчеркнул представитель Кремля.

Как сообщало ИА Регнум, президент США Дональд Трамп распорядился ввести пошлины в отношении товаров из 185 стран, они начнут действовать 9 апреля. В ответ Китай с 10 апреля введёт дополнительные тарифы на всю американскую продукцию. Ответные меры готовят и в Евросоюзе — в ближайшие дни там хотят одобрить первый пакет контрмер на сумму $28 млрд.

На фоне обострения торгового противостояния Вашингтона и Пекина на фондовых биржах по всему миру наблюдается обвал котировок. В ООН предупредили о вступлении мировой торговли в критическую фазу из-за американских пошлин.