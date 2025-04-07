Москва, 7 апреля, 2025, 15:39 — ИА Регнум. Российские войска освободили населённый пункт Катериновка в ДНР. Об этом 7 апреля сообщила пресс-служба Минобороны.

Станислав Красильников/РИА Новости

«В результате решительных действий подразделений группировки войск «Запад» освобождён населённый пункт Катериновка Донецкой Народной Республики», — сказано в сообщении.

Совокупные потери ВСУ в зоне проведения спецоперации составили в минувшие сутки до 1250 человек. ВС РФ нанесли поражение пунктам управления беспилотниками, складам ракетно-артиллерийского вооружения, скоплениям живой силы и техники ВСУ. Российские средства ПВО за сутки сбили три реактивных снаряда системы залпового огня HIMARS и 95 дронов самолётного типа.

Как передавало ИА Регнум, 6 апреля в военном ведомстве сообщили, что группировка ВС РФ «Север» в ходе наступательных действий освободила населенный пункт Басовка в Сумской области.

4 апреля Минобороны проинформировало об освобождении населённых пунктов Розовка и Успеновка в ДНР, 2 апреля — об освобождении села Лобковое в Запорожской области и Весёлого на территории ДНР, 1 апреля — об освобождении населённого пункта Разлив в Донецкой Народной Республике.

Первый заместитель постпреда РФ при ООН Дмитрий Полянский ранее заявил, что российские военные уже освободили от ВСУ почти всю территорию приграничных районов Курской области.