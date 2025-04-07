Вашингтон, 7 апреля, 2025, 15:14 — ИА Регнум. Китай использует редкоземельные металлы в качестве оружия в торговой войне с Соединёнными Штатами. Об этом сообщило американское агентство Bloomberg.

ИЗВЕСТИЯ/Эдуард Корниенко

По данным агентства, Пекин усилил режим экспортного контроля в отношении семи редкоземельных металлов, которые активно применяются в высокотехнологичном производстве. При этом уточняется, что в случае продолжения агрессивной торговой политики Вашингтона экспорт редкоземельных металлов в США может быть полностью остановлен.

Китай является крупнейшим в мире поставщиком редкоземельных металлов. На территории страны имеются запасы 17 их видов, а также на долю Китая приходится около 70% глобального их производства.

Как передавало ИА Регнум, 2 апреля власти Китая призвали США к урегулированию разногласий в сфере торговли с помощью диалога. После этого, 4 апреля, комиссия по тарифам Госсовета КНР заявила, что китайские власти с 10 апреля введут дополнительные пошлины в размере 34% на всю ввозимую из США продукцию. Отмечалось, что это решение было принято в ответ на аналогичные действия США, не соответствующие правилам международной торговли. Кроме того, Китай заявил, что вводит экспортный контроль товаров, при производстве которых используются редкоземельные металлы.

В ответ на это президент США Дональд Трамп заявил, что власти КНР запаниковали и неправильно сыграли, когда ввели пошлины в ответ на новые американские торговые тарифы. При этом он добавил, что Китай не может позволить себе паники.