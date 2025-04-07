Москва, 7 апреля, 2025, 15:12 — ИА Регнум. Правительство РФ поддержало законопроект об увеличении до 20 тыс. рублей штрафа за несообщение в военкомат о переезде.

Александр Мельников

«Правительство Российской Федерации поддерживает законопроект при условии его доработки с учетом замечания до принятия Государственной думой во втором чтении», — цитирует отзыв правительства «РИА Новости».

В настоящее время штраф за несообщение в военкомат о переезде составляет от 1 тыс. рублей до 5 тыс. рублей.

Как передавало ИА Регнум, Госдума на заседании 25 марта поддержала данный законопроект в первом чтении. Предлагается дополнить новой частью статью 21.5 Кодекса об административных правонарушениях.

Штраф в размере от 10 тыс. рублей до 20 тыс. рублей предлагается взимать в случае, если гражданин, состоящий на воинском учёте, переезжает на новое место пребывания, не подтверждённое регистрацией, на срок более трёх месяцев и не передаёт эти сведения в военкомат в установленном порядке. Глава комитета Госдумы по обороне Андрей Картаполов отмечал, что такие штрафы будут «ощутимыми для того, чтобы нарушители прочувствовали степень своего проступка».

Минобороны РФ ранее проинформировало, что в 2023 году к административной ответственности по данной статье были привлечены более 47 тыс. человек. Около 18,3 тыс. граждан получили предупреждения, более 28,7 тыс. человек — административные штрафы.