Москва, 7 апреля, 2025, 15:15 — ИА Регнум. Делегации РФ, КНР и Ирана 8 апреля проведут встречу на экспертном уровне по вопросам иранской ядерной программы. Об этом ТАСС сообщила представитель МИД РФ Мария Захарова.

Global Look Press

«[Встреча делегаций России, Китая и Ирана] состоится завтра, 8 апреля на экспертном уровне», — сказала журналистам агентства Захарова.

По словам официального представителя МИД Ирана Эсмаила Багаи, на встрече также будут затронуты вопросы, связанные с Совместным всеобъемлющим планом действий и резолюцией Совбеза ООН №2231.

Как передавало ИА Регнум, пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков заявил, что Россия находится в постоянном контакте с иранской стороной по теме ядерной сделки. Он подчеркнул, что Москва готова приложить все усилия для дипломатического решения данной проблемы.

7 марта глава американский лидер Дональд Трамп направил верховному лидеру Ирана аятолле Али Хаменеи письмо с предложением о переговорах по ядерной программе страны. Трамп уточнил, что рассматривает в числе прочих военный способ решения этого вопроса, однако хочет найти выход путем дипломатии.

Позже президент Ирана Масуд Пезешкиан сообщил, что Тегеран отказался от прямых переговоров с Вашингтоном.

После этого глава Белого дома предупредил Иран о масштабных бомбардировках, если Тегеран откажется выполнять договорённости по ядерной программе.

Уже 5 апреля Пезешкиан выступил с заявлением, что его страна готова к конструктивным переговорам с США на равных, но не потерпит давления.

В то же время, уже на следующий день, 6 апреля, глава иранского МИД Аббас Арагчи заявил, что нет смысла вести прямые переговоры с Вашингтоном, так как американская сторона постоянно угрожает применением силы и выступает с противоречивыми заявлениями.