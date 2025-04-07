Москва, 7 апреля, 2025, 16:09 — ИА Регнум. Приостановка экспорта лимонов из Турции не окажет большого влияния на российский рынок, поскольку зимний сезон, когда актуальны турецкие поставки, заканчивается. Об этом в понедельник, 7 апреля, заявила ИА Регнум глава Ягодного союза Ирина Козий.

ИЗВЕСТИЯ/Зураб Джавахадзе

Министерство торговли Турции сообщило, что с 8 апреля страна приостанавливает поставки лимонов за рубеж. Объём экспорта лимонов из Турции в 2024 году составил 357 млн долларов — шестое место в мире по этому показателю.

«У нас есть два ярко выраженных сезона поставок лимонов. Это зимний, где доминирует Турция, длится он примерно с октября месяца по апрель. И летний сезон, где у нас доминируют Южная Африка и Аргентина. Это сезон поставок длится примерно с апреля по октябрь. Сейчас мы как раз входим в него»,— сообщила глава Ягодного союза.

Она пояснила, что в апреле Турция заканчивает сезон сбора урожая лимонов 2024–2025 годов. Летом небольшое количество турецких лимонов также может экспортироваться, однако это продукция уже со складов длительного хранения, ее объемы невелики. Эксперт добавила, что эти поставки большой роли на российском рынке уже не играют.

«Скорее всего, решение турецких властей связано с недостаточным запасом лимонов на складах, так как урожай цитрусовых в стране был существенно меньше обычного на фоне неблагоприятных погодных условий завершающегося сезона. К октябрю 2025 года, когда в стране начнут собирать новый урожай сезона 2025−2026, и это решение, вероятно, будет пересмотрено. Соответственно, какого-то кардинального влияния на российский рынок данный запрет иметь не будет»,— заявила Козий.

При этом, по словам главы Ягодного союза, заменить Турцию в период с октября по апрель крайне сложно — помимо турецких лимонов в страну поступают цитрусовые из Египта, Марокко и Узбекистана, но объемы поставок из этих стран невелики. Именно в зимний период Турция для российского рынка крайне актуальна, но уже начинается вход в летний сезон, уточнила специалист.

Как передавало ИА Регнум, в декабре 2024 года представители российской таможни сообщили, что объёмы поставок мандаринов из Абхазии в РФ резко выросли. Было ввезено более чем на 20% продукции больше, чем годом ранее.

Представители турецких компаний ранее отмечали, что сталкиваются с трудностями на российском рынке из-за увеличивающейся конкуренции со стороны других государств. В качестве новых основных конкурентов они назвали Китай и Азербайджан.