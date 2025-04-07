Москва, 7 апреля, 2025, 15:02 — ИА Регнум. Власти Латвии прорабатывают планы массового уничтожения расположенных на территории страны военных мемориалов, для этого планируется «опровергнуть» наличие под памятниками таких захоронений. Об этом 7 апреля сообщило пресс-бюро Службы внешней разведки (СВР) России.

РИА Новости

«Латвийские власти в неудержимом стремлении омрачить празднование 9 мая этого года 80-летия Великой Победы прорабатывают планы массового уничтожения расположенных на территории страны военных мемориалов», — передаёт слова источника ТАСС.

Отмечается, что на территории страны было запланировано в максимально сжатые сроки избавиться от трети монументов над братскими могилами советских воинов-освободителей.

В качестве исполнителя замысла приглашён один из «поисковых отрядов», руководство которого согласилось надругаться над захоронениями за вознаграждение, добавили в СВР. По информации службы, начать планируется с расположенных в Риге православного Торнякалнского и воинского Братского кладбищ.

Власти Латвии из-за «пещерной русофобии» объявили войну павшим воинам, однако это не останется безнаказанным, заключили в пресс-бюро.

Как передавало ИА Регнум, Латвия стала одной из первых республик бывшего СССР, которая практически полностью искоренила советское население в монументальном искусстве. После начала спецоперации на Украине эпизодов вандализма в отношении советских памятников стало ещё больше. Так, 9 мая 2023 года латвийские правоохранители задержали 17 человек, которые возложили цветы к снесённым памятникам советским воинам и носили символы победы в Великой Отечественной войне.

В сентябре 2022 года Резекненская городская дума (восточная Латвия) приняла решение о демонтаже памятника советским воинам — освободителям города от немецко-фашистских захватчиков. Власти заявили, что согласовали предложения по сносу военно-исторического объекта с министерством охраны среды и регионального развития. Бронзовый памятник планировали отправить в Музей оккупации в Риге.

В сентябре того же года жители латвийского города Резекне обратились в ООН с просьбой отменить решение латвийских властей о сносе памятника воинам-освободителям. Месяц спустя международный комитет по правам человека ООН прислал письмо, в котором рекомендует прервать демонтаж монумента до выяснения всех обстоятельств дела.