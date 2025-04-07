Киев, 7 апреля, 2025, 14:49 — ИА Регнум. В зоне проведения спецоперации погиб 18-летний гражданин Украины Александр Самойлович, подписавший молодёжный контракт с Вооружёнными силами Украины (ВСУ). Об этом 7 апреля сообщил Telegram-канал «Военное дело»‎.

Global Look Press

Известно, что молодой человек вступил в нацбатальон «Волки Да Винчи», который считается элитным подразделением на Украине‎. Самойлович, по данным канала, был ликвидирован 5 апреля.

В составе этого же отдельного механизированного батальона ВСУ на стороне Киева воевал двоюродный брат вице-президента США Джей Ди Вэнса — Нейт Вэнс.

Как передавало ИА Регнум, 11 февраля минобороны Украины объявило о наборе на военную службу контрактников в возрасте от 18 до 24 лет. За подписание контракта добровольцам обещали 1 млн гривен, из которых 200 тыс. гривен выплатят сразу, остальные — во время службы. В этот же день издание «Страна. ua» написало, что украинских военных возмутили новые условия контракта для молодежи. Многие из них сочли, что это будет несправедливо по отношению к тем, кто служит дольше.

24 марта глава киевского режима Владимир Зеленский сообщил, что программу набора на контрактную службу украинских мужчин в возрасте от 18 до 24 лет планируется расширить.

Минобороны Украины в попытках привлечь молодых людей к службе в вооружённых силах переключилось на рекламу игровой валюты и сериальной подписки. Также привлечь молодых людей к службе в ВСУ решили с помощью чизбургеров.

Военный эксперт, полковник в отставке Анатолий Матвийчук 12 февраля заявил ИА Регнум, что новые якобы добровольческие контракты для 18-летних украинцев являются ни чем иным, как утилизацией населения Украины. По его словам, украинские военкомы на фоне тяжело идущей мобилизации могут начать по-разному использовать добровольческие контракты. Полковник допустил, что на Украине способны принудительно мобилизовать 18-летних граждан, называя их добровольцами.

Военные группировки войск «Север» ВС России в начале марта рассказали, что командование украинских формирований, пытаясь укрепить свою группировку в приграничных районах Курской области, бросает в бой на территории Суджанского района 18-летних десантников.