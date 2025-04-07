Херсон, 7 апреля, 2025, 15:04 — ИА Регнум. Херсонский областной суд приговорил 19-летнюю жительницу региона Юлию Соколову к девяти годам лишения свободы в исправительной колонии общего режима за шпионаж и государственную измену. Об этом 7 апреля сообщила пресс-служба Генпрокуратуры РФ.

ИЗВЕСТИЯ/Сергей Лантюхов

С января по июль 2023 года Соколова, ранее бывшая гражданкой Украины, а потом получившая гражданство РФ, по заданию действующих в интересах иностранной разведки лиц снимала на камеру телефона объекты, используемые ВС РФ и органами государственной власти, отметили в Генпрокуратуре.

«Полученные материалы с данными о количестве военнослужащих, их размещении, вооружении и военной технике она направляла заказчику через мессенджеры и по электронной почте. В результате переданные ею составляющие государственную тайну сведения могли использоваться для нанесения ударов по позициям российских войск и органов государственной власти», — сказано в сообщении.

Как передавало ИА Регнум, в марте верховный суд ЛНР признал гражданина Украины Артура Краснянского виновным в шпионаже и приговорил к 13 годам лишения свободы. Мужчина в 2019–2021 гг. добровольно собирал данные о сотрудниках пограничного пункта на границе ЛНР и Ростовской области, их транспортных средствах, номерах телефонов и местах проживания. Информацию он передавал спецслужбам Украины через мессенджеры.

Также в марте Южный окружной военный суд приговорил к 26 годам лишения свободы гражданина Украины Григория Синченко (физическое лицо, внесенное в РФ в перечень террористов и экстремистов) за шпионаж, диверсии и иные преступления в ДНР. В 2018 году Синченко начал сотрудничать со Службой безопасности Украины, а позднее устроил серию взрывов на территории Донецка. Всего в уголовном деле фигурировали 40 эпизодов преступлений.