Москва, 7 апреля, 2025, 14:36 — ИА Регнум. Президент России Владимир Путин предложил «Аэрофлоту» совместно с Минтрансом доработать идею расширения «плоских» тарифов для Дальневосточного федерального округа (ДФО).

ИЗВЕСТИЯ/Сергей Лантюхов

На встрече президента с генеральным директором авиакомпании Сергеем Александровским глава перевозчика заявил, что «плоские» тарифы в настоящее время действуют в пяти городах ДФО — Хабаровске, Владивостоке, Южно-Сахалинске, Петропавловске-Камчатском и Магадане. Он также рассказал о планах включить в данную программу Благовещенск, Анадырь, Якутск и Улан-Удэ.

Путин в свою очередь поддержал идею «Аэрофлота» и предложил доработать её совместно с Минтрансом. При этом глава государства дал добро и на организацию коммерческих рейсов на данных направлениях.

В материалах к встрече уточняется, что в 2024 году по «плоским» тарифам было перевезено 1,4 млн пассажиров. А за 10 лет реализации данной программы суммарно перевезено 19,1 млн пассажиров, в том числе 11 млн в города ДФО.

Также указано, что в 2024 году «Аэрофлот» перевёз на туристических направлениях РФ около 23 млн человек, что на 10% больше, чем в 2023-м.

Как передавало ИА Регнум, в конце февраля акции «Аэрофлота» начали расти на фоне информации об авиасообщении с США. Отмечается, что рост составил свыше 4% после того, как 28 февраля в ходе переговоров делегаций России и США в Стамбуле российская сторона предложила рассмотреть возможность восстановления прямого авиасообщения между странами.