Москва, 7 апреля, 2025, 15:42 — ИА Регнум. Магистерскую программу «Искусственный интеллект и социальные медиа» запустят в сентябре социальная сеть «​ВКонтакте» и Московский физико-технический институт (МФТИ). Об этом сообщила пресс-служба VK.

ИЗВЕСТИЯ/Дмитрий Коротаев

Цель программы — подготовка специалистов в области интеллектуальных систем. Это ИИ-исследователи, ML-инженеры и NLP-инженеры, дата-аналитики, разработчики программного обеспечения, рекомендательных систем и поисковых технологий.

«Выпускники смогут продолжить исследовательскую деятельность в области ИИ в аспирантуре МФТИ и построить карьеру в VK и других крупнейших технологических компаниях страны», — говорится в сообщении.

Для абитуриентов предусмотрен бесплатный обучающий курс, позволяющий протестировать направление подготовки и получить преимущества при отборе в магистратуру. Заявки на участие в подготовительной программе принимаются до 27 апреля.

Студентов будут обучать на практических кейсах. С первого курса им предстоит решать прикладные задачи и работать над технологиями VK под руководством экспертов департамента AI.

По словам руководителя направления R&D VK AI Константина Анисимовича, магистерская программа на базе Физтех-школы прикладной математики и информатики (ФПМИ) МФТИ позволит передать студентам актуальные знания и практический опыт работы с передовыми ИИ-технологиями.

«Наша совместная программа поможет выпустить на рынок новое поколение сильных специалистов, которые будут развивать ИИ в России вместе с нами в VK», — отметил Анисимович.

Директор ФПМИ Андрей Райгородский добавил, что программа объединит фундаментальные компетенции школы в области искусственного интеллекта и реальные технологические задачи от VK. Он выразил уверенность, что выпускники ускорят развитие этого направления в стране.

Обучение пройдёт в гибридном формате.​ Для магистерской программы предусмотрено 15 бюджетных мест.

Ранее опрос платформы VK Education выявил предпочтения российских студентов при выборе онлайн-курсов. Согласно результатам исследования, они в первую очередь обращают внимание на перспективу трудоустройства, наличие практики и актуальность образовательных программ. В число наиболее интересных направлений для дополнительного обучения вошли анализ данных, искусственный интеллект, разработка, машинное обучение и управление продуктом или проектом в IT.