Москва, 7 апреля, 2025, 14:27 — ИА Регнум. Видеокамеры зафиксировали момент, когда грузовая «Газель» влетела в подземный переход на Кутузовском проспекте в Москве. Запись опубликована в Сети.

Михаил Терещенко/ТАСС

В переходе возле ступеней, по которым съехала «Газель», находились по меньшей мере пять человек. На кадрах видно, что молодой мужчина заметил автомобиль и отскочил в сторону, увлекая за собой девушку. Они упали на пол. Остальные пешеходы тоже успели отреагировать и не пострадали.

Как сообщало ИА Регнум, авария произошла утром 7 апреля в переходе, ведущем к станции метро «Парк Победы» на Кутузовском проспекте по направлению в Московскую область. «Газель» получила сильные повреждения и заблокировала вход в метро, пассажира зажало в кабине.

Водитель выбрался из искорёженного автомобиля. По предварительным данным, он не справился с управлением и влетел в подземный переход из-за скользкой дороги и лысой резины.