Брюссель, 7 апреля, 2025, 14:25 — ИА Регнум. Миллионы украинских беженцев могут выгнать из Евросоюза после окончания конфликта. Об этом пишет портал Euractiv.

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«Правовой статус миллионов украинских беженцев в ЕС может оказаться под угрозой, поскольку нет четкого плана, который позволит им остаться после прекращения огня с Россией. Прекращение огня может в одночасье полностью изменить ситуацию, предоставив принимающим странам возможность решать, ослаблять ли меры защиты, добиваться интеграции или подталкивать беженцев к возвращению домой», — указано в публикации.

В материале также уточняется, что само обсуждение продления программы для беженцев может иметь внутренние политические последствия на фоне сильного миграционного кризиса в Европе.

Как передавало ИА Регнум, 24 сентября 2024 года британская газета The Guardian заявила, что тысячи украинских беженцев в Европе могут стать бездомными. Так, в Венгрии решили прекратить помощь украинцам в поиске жилья, а в Польше обдумывают прекращение выплат пособий украинским мужчинам призывного возраста.