Москва, 7 апреля, 2025, 14:28 — ИА Регнум. Президент России Владимир Путин поддерживает идею прекращения огня на Украине, но для этого нужно решить несколько вопросов, которые пока висят в воздухе, заявил 7 апреля журналистам пресс-секретарь главы государства Дмитрий Песков.

ИЗВЕСТИЯ/Андрей Эрштрем

Так он ответил на просьбу прокомментировать заявления президента США Дональда Трампа о необходимости прекратить удары.

«Президент Путин действительно поддерживает идею о необходимости прекращения огня. Но до этого предстоит ответить на целый ряд вопросов. Эти вопросы висят в воздухе, и пока ответа на них никто не дал», — сказал Песков.

Киевский режим не способен контролировать действия экстремистских и националистических подразделений, отметил пресс-секретарь президента. Кроме того, Киев планирует продолжать милитаризацию, добавил он. Россия же должна обеспечить свои интересы, подчеркнул Песков.

Как передавало ИА Регнум, 18 марта в ходе телефонного разговора с Путиным Трамп выступил с инициативой, чтобы Москва и Киев ввели временный мораторий на взаимные удары по энергообъектам. Президент России принял предложение, отдав соответствующий приказ ВС РФ. Москва соблюдает мораторий.

Глава киевского режима Владимир Зеленский согласился с инициативой Трампа, заявив, что якобы всегда был сторонником прекращения ударов, при этом в тот же день ВСУ атаковали энергетический объект на территории Краснодарского края. В Минобороны РФ отмечали, что Киев продолжает нарушать мораторий, ежедневно атакуя энергообъекты России.

Песков указывал, что соблюдение Россией моратория на удары по энергообъектам демонстрирует её настрой на достижение мира на Украине. Он добавил, что Москва информирует Вашингтон о том, что Киев не соблюдает соглашение, но со стороны США пока нет реакции.

Путин ранее подчёркивал, что Москва заинтересована в долгосрочном мире на Украине, а не во временном перемирии. Он также отмечал, что урегулировать конфликт на Украине необходимо с учётом интересов РФ, искоренив первопричины кризиса.