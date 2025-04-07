Москва, 7 апреля, 2025, 14:18 — ИА Регнум. В мире всё чаще и чаще предпринимаются попытки сфальсифицировать историю. Об этом в приветствии организаторам и участникам международного форума «Память победителей. 80 лет Победы в Великой Отечественной войне» заявил министр иностранных дел РФ Сергей Лавров.

ИЗВЕСТИЯ/Андрей Эрштрем

По его словам, акция «Бессмертный полк» помогает россиянам, живущим в других странах, помнить правду.

«Сегодня, когда множатся попытки сфальсифицировать историю, а в ряде государств европейского региона, прежде всего на Украине и в Прибалтике, открыто прославляются нацисты и их приспешники, ваша благородная, подвижническая деятельность приобретает особое значение», ― отметил Лавров.

По его словам, акция «Бессмертный полк» уникальна по своему охвату и объединительной силе. Её проведение способствует поддержанию у миллионов россиян и соотечественников за рубежом чувства гордости за своих предков, спасших человечество от ужасов «коричневой чумы».

Как сообщало ИА Регнум, президент России Владимир Путин неоднократно отмечал важность борьбы с фальсификацией истории и героизацией нацизма. Российский лидер подчёркивал, что для этого в России существует ряд движений и акций, призванных познакомить граждан, в том числе молодых людей, с историей и местами боевой славы.

Глава государства 7 апреля отметил, что во многих странах целенаправленно поощряют нацизм и русофобию, пытаются пересмотреть итоги Второй мировой войны и исказить роль СССР в Победе над фашизмом. В связи с этим Путин отметил особое значение искреннего стремления сотен людей внести свой вклад в сбережение памяти о самой жестокой войне XX столетия и героическом поколении победителей, их сплочённости, верности правде.

Лавров 30 марта заявил, что тенденция к переписыванию истории, к уравниванию преступников, объявленных таковыми Нюрнбергским трибуналом, и освободителей Европы достаточно давно происходит в Прибалтике, в Польше и в ряде других стран ЕС, и с этим необходимо «очень жёстко бороться». Министр добавил, что реабилитация нацизма становится одной из опорных точек в позиции Запада.

30 марта глава МИД РФ заявил, что молчание генсека ООН Антониу Гутерриша о подвигах Красной армии во время проведения памятных мероприятий, посвящённых 80-летию освобождения Аушвиц-Биркенау, вызывает особую озабоченность. Лавров назвал это печальной тенденцией, а также подчеркнул, что генсек ООН обязан соблюдать нейтралитет, в соответствии с 100-й статьёй Устава организации. При этом дипломат отметил, что западные страны пытались замалчивать подвиги Красной армии ещё задолго до начала спецоперации.