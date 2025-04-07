Вашингтон, 7 апреля, 2025, 14:10 — ИА Регнум. Благодаря введению тарифов цены на нефть снижаются, в США поступают многомиллиардные доходы от пошлин, а в самой стране нет инфляции. Об этом 7 апреля заявил глава Белого дома Дональд Трамп.

Global Look Press

«Цены на нефть снизились, процентные ставки упали, цены на продукты питания уменьшились, инфляции нет, а США, долгое время подвергавшиеся эксплуатации, теперь еженедельно получают миллиарды долларов от стран-эксплуататоров благодаря уже введенным тарифам», — написал Трамп в своей соцсети Truth Social.

Он подчеркнул, что такие изменения в американской экономике происходят несмотря на то, что «Китай, чьи рынки переживают крах, только что повысил свои тарифы на 34%».

4 апреля комиссия по тарифам Госсовета КНР заявила, что власти Китая с 10 апреля введут дополнительные пошлины в размере 34% на всю ввозимую из США продукцию. Уточнялось, что эти пошлины были введены в качестве ответа на аналогичные действия США, не соответствующие правилам международной торговли.

Как передавало ИА Регнум, 2 апреля американский лидер обнародовал список стран, с которых будут взиматься взаимные тарифы. Наиболее высокие пошлины будут действовать в отношении Камбоджи (49%), Вьетнама (46%), Таиланда (36%), Китая (34%), Китайского Тайбэя — Тайваня (32%) и других государств. С Евросоюза США будут взимать 20%.

Всего в список попали 185 стран, в том числе Украина. Взаимные тарифы вступят в силу 9 апреля. России и Белоруссии в этом перечне нет.

В Кремле, комментируя введение Трампом пошлин, заявили, что они не коснулись России, так как страна практически не участвует в торговле с США.

6 апреля агентство Reuters сообщило о том, что страны Евросоюза попытаются в ближайшие дни выступить единым фронтом против пошлин Трампа и одобрят первый пакет контрмер на сумму $28 млрд.

В то же время директор Национального экономического совета Белого дома Кевин Хассетт заявил, что более 50 стран обратились к администрации Трампа с просьбой смягчить или отменить пошлины на товары.