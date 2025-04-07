Сочи, Краснодарский край, 7 апреля, 2025, 15:52 — ИА Регнум. Два стаффордширских терьера напали на 62-летнюю пенсионерку у двери в её квартиру в Сочи, женщину госпитализировали в больницу с рваными ранами рук, ноги и живота. Пострадавшая рассказала ИА РЕГНУМ, что собак используют как оружие и способ воздействия на её семью, чтобы выселить из коммунальной квартиры. Оказалось, что попавшее на камеры наблюдения нападение далеко не единственное.

1 апреля две соседские собаки набросились на 62-летнюю Елену Гайдай, когда женщина открыла дверь своей комнаты в коммунальной квартире на улице Профсоюзной города Сочи. Произошедшее зафиксировали камеры, установленные в общем коридоре квартиры.

На кадрах видно, как дверь в соседскую комнату открыта, внутри ходит собака. Когда пенсионерка открывает дверь своей комнаты, животное выбегает в коридор, следом за ней — ещё одна собака. Животные бросаются на пенсионерку, женщина пытается скрыться от них в своей комнате. Одна из собак вцепляется в руку Елены, другая — в живот. Женщина громко кричит, зовёт на помощь. После этого в коридоре появляется владелец собак, он оттаскивает псов от соседки и с трудом заталкивает их обратно в свою комнату.

Через несколько минут мужчина возвращается к двери соседки и стучит. Елена через дверь кричит: «Да не надо ничего, я сейчас скорую вызываю». На что сосед реагирует фразой: «Да какая там скорая, тёть Лен…»

Елену госпитализировали в больницу с рваными ранами и гематомами. Медикам пришлось ждать, пока у женщины спадёт сильный отёк, только потом раны смогли зашить. 8 апреля врачи обещают выписать женщину, после выписки она продолжит лечение амбулаторно.

ИА Регнум

ИА Регнум

ИА Регнум

Видео с нападением собак на пенсионерку распространилось в соцсетях и СМИ. После этого проверку по данному факту взял под контроль глава Следственного комитета России Александр Бастрыкин. Сейчас в произошедшем разбираются правоохранительные органы. ИА Регнум поговорило с пострадавшей женщиной и её семьёй. Они рассказали, что собаки нападают на них уже не в первый раз. И эта проблема не единственная. По словам Елены и её близких, соседи делают всё возможное, чтобы выселить их из коммунальной квартиры. И два стаффордширских терьера — ещё одно средство воздействия на семью.

«Владельца собак зовут Измаил Велеску, но он называет себя Илья. Он тут живёт с разрешения собственников двух комнат года с 2017-го. Эта история тянется давно, его сюда бесплатно поселили, чтобы нас терроризировать, не давать нам жить, и чтобы в итоге захватить две наши комнаты. Мне владелец остальных комнат так и сказал: «Вы отсюда вообще бегом бежать будете и будете умолять, чтобы за копейки свою квартиру продать». У меня нет сомнений, что они и собак могли специально завести, чтобы нас изводить. Они бегают повсюду без поводков и намордников, дверь в их комнаты вечно открыта, собаки гадят везде, за ними даже никто не убирает, бросаются на нас с мужем», — объяснила Елена.

ИА Регнум

По словам женщины, их место жительства — это муниципальная квартира на четыре комнаты с общим туалетом и кухней. Одна комната принадлежит самой Елене и её дочери. Вторая — мужу Елены, ветерану боевых действий в Афганистане Василию. Третья — в собственности у местного бизнесмена, а четвёртая — закреплена за его матерью, но пока неприватизирована.

«Проблемы начались после того, как они захватили общий туалет. Они просто присоединили его к своим комнатам и лишили нас возможности пользоваться санузлом. Нам пришлось оборудовать свой санузел в своей части квартиры, установить сантехнику, провести коммуникации. За счёт этого уменьшить жилую площадь нашей части коммуналки. Котлы установили за свои деньги. Общей кухней мы вообще не можем пользоваться, это небезопасно, потому что там постоянно бегают эти собаки, невозможно даже по коридору ходить, они постоянно кидаются. Мы обращались в полицию много раз, но результата не было», — рассказала Елена.

Женщина объяснила, что инцидент с собаками — это лишь один из многочисленных эпизодов противостояния с соседями. Семье даже пришлось установить камеры на общей территории, чтобы фиксировать происходящий со стороны соседей беспредел. Одно из нападений собаки тоже было записано камерами, собака выбежала, когда муж Елена Василий открывал входную дверь и укусила его за руку.

На записи видно, как на шум в коридоре сосед открывает дверь из своей комнаты и выпускает собаку в коридор, затем слышен крик Василия и просьбы убрать собаку. «Когда это закончится?» — возмущается мужчина. После чего владелец собаки объясняет её поведение тем, что она услышала чужого в темноте. «Что ты паникуешь, урод?» — отвечает сосед.

«Мы устали от постоянных оскорблений, перепалок, порчи нашего и общего имущества, мало того, что были сломаны двери, так этот человек из газового пистолета какими-то шариками расстрелял светильники, камеры постоянно пытается разбить. На любое замечание мы слышим угрозы физической расправы в свой адрес. А однажды он из чайника кипятком плеснул в лицо моему мужу, он из-за этого зрение частично потерял и проходит дорогостоящее лечение. Мы много раз писали заявления, но участковому плевать, как будто они заодно», — возмутилась женщина.

ИА Регнум Разбитый светильник

ИА Регнум

По информации ИА Регнум, 35-летний Измаил Велеску в 2017 году был фигурантом уголовного дела за покушение на кражу группой лиц по предварительному сговору (ч. 3 ст. 30, п. «а» ч. 2 ст. 158 УК РФ). Обвиняемые признали вину и вернули украденное владельцу, после этого уголовное дело было прекращено. В 2022 году Измаил Велеску оказал неповиновение сотруднику ГИБДД (ч. 1 ст. 19.3 КоАП РФ), когда инспектор останавливал его автомобиль на трассе. Машина застряла и не смогла ехать дальше, тогда Измаил вышел из автомобиля и попытался убежать. За совершение данного правонарушения суд назначил ему наказание в виде административного ареста сроком на пять суток. Известно, что у мужчины есть двое детей, они живут с его первой женой. В настоящий момент мужчина проживает в коммуналке с новой сожительницей и двумя собаками.

ИА Регнум Измаил Велеску

ИА Регнум

«Первая собака появилась года 3–4 назад, вторая примерно год назад. Это мальчик и девочка, не знаю, может они их там и разводить начнут. Они совершенно невоспитанные, команд никаких не знают и хозяев не слушают. Ни разу не видела, чтобы он их позвал, и они послушались», — рассказала женщина.

После выписки Елена намерена собрать подписи местных жителей за усыпление напавших на неё собак. Женщина надеется, что соседа наконец привлекут к ответственности за его поведение.