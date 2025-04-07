Москва, 7 апреля, 2025, 14:07 — ИА Регнум. Вооружённые силы Украины (ВСУ) за сутки в приграничье Курской области потеряли более 150 бойцов и два пункта управления дронами. Об этом 7 апреля сообщило Минобороны РФ.

Юрий Конопатов/NEWS.ru/ТАСС

«За сутки потери ВСУ составили более 150 военнослужащих, уничтожены бронетранспортёр, две боевые бронированные машины, семь автомобилей и миномет, а также два пункта управления БПЛА», — сказано в ежедневной сводке оборонного ведомства в Telegram-канале.

Кроме того, было нанесено поражение формированиям механизированной, танковой, трёх десантно-штурмовых бригад и бригады территориальной обороны ВСУ в районах населённых пунктов Горналь, Гуево, Олешня.

Днём ранее, 6 апреля, украинские формирования потеряли более 170 военных в Курской области. Кроме того, ВС России ликвидировали четыре пункта управления беспилотниками. В этот же день подразделения группировки войск «Север» в ходе наступательных действий освободили населенный пункт Басовка Сумской области.

Как передавало ИА Регнум, 4 апреля источник в российской войсковой группировке «Север» сообщил, что около половины 82-й десантно-штурмовой бригады ВСУ пропало без вести в Курской области. По его словам, пропавшими без вести в бригаде числятся 600 военных.

За весь период боёв на курском направлении противник потерял более 72 470 бойцов, 404 танка, 331 боевую машину пехоты, 297 бронетранспортёров, 2256 боевых бронированных машин, 2637 автомобилей, 595 артиллерийских орудий, 53 пусковые установки РСЗО, 123 станции РЭБ, 18 РЛС контрбатарейной борьбы, десять РЛС ПВО, 56 единиц инженерной и другой техники.