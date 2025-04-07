Вашингтон, 7 апреля, 2025, 14:06 — ИА Регнум. Американский миллиардер и глава департамента США по государственной эффективности (DOGE) Илон Маск опубликовал в соцсети X видеоролик, на котором он наглядно показал географическую близость России и Соединённых Штатов.

Global Look Press

В ролике идёт речь о двух островах (Крузенштерна и Ратманова) в водах Берингова пролива, один из которых принадлежит России, а второй США. Расстояние между ними составляет всего 3,8 км. При этом в зимний период вода в проливе замерзает, и границу между островами можно пересечь пешком.

Маск также напомнил, что между этими островами проходит линия дат. Это значит, что при её пересечении можно оказаться «в будущем».

Берингов пролив протекает между Чукоткой и Аляской, его ширина составляет 86 км.

Как передавало ИА Регнум, 6 апреля Маск на конгрессе одной из правящих итальянских партий «Лига» призвал прекратить украинский конфликт. Он добавил, что президент США Дональд Трамп прав, когда говорит о необходимости скорого завершения конфликта на Украине ради остановки «бессмысленной машины смерти».

Кремль также неоднократно заявлял о готовности урегулировать конфликт на Украине путём переговоров, но с учётом интересов РФ и искоренения первопричин кризиса.