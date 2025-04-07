Киев, 7 апреля, 2025, 13:53 — ИА Регнум. В Киевской, Черниговской, Черкасской, Кировоградской и Полтавской областях Украины объявили сигнал об опасности с воздуха. Об этом свидетельствуют данные онлайн-ресурса для предупреждения граждан министерства цифровой трансформации страны.

Mykola Miakshykov/Global Look Press

Ранее 7 апреля воздушная тревога уже звучал в упомянутых областях, спустя некоторое время её отменили. Помимо этого, сигнал об опасности с воздуха продолжает звучать в Сумской и Харьковской областях.

6 апреля режим воздушной тревоги был объявлен на всей территории Украины. В тот же день от местных источников поступала информация о взрывах в Киеве. Вечером 4 апреля в Киеве, а также Киевской, Житомирской, Черниговской, Сумской, Полтавской, Черкасской, Винницкой, Кировоградской, Харьковской, Николаевской и Днепропетровской областях Украины звучал сигнал воздушной тревоги.

Минобороны РФ неоднократно указывало, что ВС России наносят удары только по военным объектам или связанной с ними инфраструктуре на украинской территории. 18 марта глава российского государства Владимир Путин поддержал предложение американского коллеги Дональда Трампа о взаимном прекращении ударов по энергообъектам между Москвой и Киевом на 30 дней. Вслед за этим российские войска прекратили соответствующие атаки. Однако киевский режим регулярно нарушает мораторий.

ВС РФ за неделю с 29 марта по 4 апреля нанесли семь групповых ударов по военным объектам на Украине. Российские бойцы атаковали инфраструктуру аэродромов ВСУ, предприятие ракетно-космической промышленности, пункты управления, цеха производства беспилотников, склады с боеприпасами и места дислокации украинских военных и иностранных наемников.