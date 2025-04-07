Москва, 7 апреля, 2025, 14:00 — ИА Регнум. Таиландские врачи назвали причиной смерти рэпера Павла Ивлева (Паши Техника) лёгочную инфекцию. Об этом 7 апреля сообщил директор музыканта Марк Яровный.

Кадр из видео Паша Техник

«Наконец-то удалось забрать документы. В свидетельстве о смерти стоит заключение тайских врачей: лёгочная инфекция», — написал Яровный в своём Telegram-канале.

27 марта Ивлева экстренно госпитализировали в больницу в Таиланде и ввели в искусственную кому. Рэпер скончался 4 апреля.

Бывшая жена артиста Ева Карицкая заявила, что считает виновным в смерти музыканта наркодилера по имени Эдик, который напоил рэпера алкоголем и накачал наркотическими веществами, хотя знал, что он закодирован.

Как передавало ИА Регнум, Яровный ранее сообщал, что у музыканта отказывал один орган за другим и спасти его было невозможно. Тело рэпера доставят в Москву. Сообщалось, что прощание с Ивлевым пройдет в храме Петра и Павла в московском районе Лефортово. В этой церкви музыканта крестили, мать Ивлева попросила, чтобы там же прошло и прощание, отмечалось в сообщении.

Ивлев родился 1 июля 1984 года в Москве. В 2001 году он основал группу Kunteynir. Среди её альбомов — «Эдвард руки ножницы бумага» (2004), «Вес» (2006) и другие. В 2013 году Техник выпустил альбом «5 лет». В 2016 году группа Kunteynir распалась.

В последние годы артист страдал от наркотической зависимости. Он проходил курс лечения в реабилитационном центре.