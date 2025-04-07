Москва, 7 апреля, 2025, 13:42 — ИА Регнум. В России стартовала акция «Монетная неделя», в рамках которой граждане могут обменять накопившуюся мелочь на бумажные купюры. Об этом сообщил Банк России на своём сайте.

ИЗВЕСТИЯ/Эдуард Корниенко

«Обменять накопившуюся мелочь на бумажные деньги можно в банках и сетевых магазинах. Кроме того, в отделениях банков есть возможность зачислить сумму на свой счёт. В этом году количество участников увеличилось в пять раз. Теперь более 34 тыс. торговых точек и около 4 тыс. отделений банков готовы принять мелочь у граждан без комиссии», — говорится в сообщении.

Уточняется, что данная акция проводилась дважды в 2024 году, в результате чего люди вернули в оборот 75 млн монет весом 336 т на 320 млн рублей.

Как передавало ИА Регнум, в феврале ЦБ РФ сообщил, что в конце 2025 года в России в обороте появится обновлённая купюра номиналом 1000 рублей. Символом для новой банкноты номиналом 1000 рублей в ходе онлайн-голосования в прошлом году был выбран скоростной пассажирский теплоход «Метеор». Отмечается, что на лицевой стороне банкноты будут изображены виды Нижнего Новгорода.