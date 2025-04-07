Москва, 7 апреля, 2025, 13:43 — ИА Регнум. Вооружённые силы России освободили населённый пункт Катериновка в Донецкой Народной Республике (ДНР). Об этом 7 апреля сообщили в Министерстве обороны РФ.

Сергей Бобылев/РИА Новости

«В результате решительных действий подразделений группировки войск «Запад» освобождён населённый пункт Катериновка Донецкой Народной Республики», — говорится в сводке о ходе спецоперации, опубликованной в Telegram-канале ведомства.

В то же время российские бойцы нанесли поражение двум механизированным бригадам Вооружённых сил Украины и бригаде теробороны в районах Кондрашовки, Купянска, Шийковки, Нового и Кировска.

Потери украинской армии в зоне ответственности группировки ВС РФ «Запад» за сутки составили около 215 военных убитыми и ранеными. Также ВСУ лишились трёх артиллерийских орудий, станции радиоэлектронной борьбы и склада боеприпасов.

Как сообщало ИА Регнум, 6 апреля подразделения группировки российских войск «Север» в ходе наступательных действий освободили от украинских формирований населённый пункт Басовка в Сумской области. Военные ВС РФ нанесли удары по нескольким бригадам противника у Горналя, Гуево и Олешни в Курской области.

Кроме того, российские авиация и артиллерия поразили личный состав и технику противника у Горналя, Гуево и Олешни, а также в районах Басовки, Беловод, Будивельного, Владимировки, Водолаг, Журавки, Локни, Миропольского, Садков, Шалыгино, Юнаковки и Яблоновки в Сумской области.

4 апреля армия России освободила населенные пункты Розовка и Успеновка в ДНР. Отмечалось, что Розовка была освобождена активными и решительными действиями российской группировки «Юг», а Успеновка — военными группировки войск «Центр».

ВС России за 2 апреля освободили село Лобковое в Запорожской области и село Весёлое на территории ДНР. Ранее, 1 апреля, российские военные освободили от украинских формирований населённый пункт Разлив в ДНР.