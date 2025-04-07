Тюмень, 7 апреля, 2025, 13:35 — ИА Регнум. В Югре и Тюменской области коренные жители ханты и манси отметили национальный праздник прихода весны — Вороний день («Ворна Хатл»).

Пресс-служба ПАО «НК «Роснефть» Коренные жители Югры и Тюменской области отметили праздник прихода весны

На встречу весны, организованную «Самотлорнефтегазом» (входит в «Роснефть») в Нижневартовске, в туристический центр «Экоэтнопарк» приехали около трёх тысяч человек из разных районов Югры. В этнопарке было разбито стойбище с чумом, лабазом, стоянкой для нарт, инвентарём для рыболовства и вёсельными лодками — обласами. Народные умельцы провели для всех желающих мастер-классы по изготовлению кукол-оберегов и сувениров, посвященных празднику. Опытные каюры катали гостей на оленьих упряжках по специально проложенным трассам. Любители активного отдыха соревновались в играх народов Севера — прыжках через нарты, стрельбе из лука, перетягивании палки на шкурах оленя. Праздничную атмосферу поддержали выступления фольклорных коллективов.

Пресс-служба ПАО «НК «Роснефть» Коренные жители Югры и Тюменской области отметили праздник прихода весны

В Тюмени местом празднования традиционно стал этнокультурный центр «Дом северных людей» («Увас Мир Хот»), созданный при поддержке «РН-Уватнефтегаза». Праздник начался с исполнения традиционных ритуалов встречи весны — повязывания на ветви берез разноцветных ленточек и окуривания гостей дымом. Насыщенная концертная программа состояла из вокальных и хореографических номеров, игры на национальных музыкальных инструментах — флейте, бубнах. Для взрослых гостей были организованы соревнования по национальным видам спорта. Кульминацией Вороньего дня стала дегустация блюд национальной кухни — ухи из северной рыбы, каши, чая на таёжных травах, ягод и орехов.

Пресс-служба ПАО «НК «Роснефть» Коренные жители Югры и Тюменской области отметили праздник прихода весны

Сохранение национальной культуры коренных народов Севера является одним из значимых направлений социальной политики «Роснефти». Предприятия компанию развивают инфраструктуру северных поселков, улучшают материально-техническую базу учебных заведений и социальных объектов в районах исконного проживания коренных народов. «Самотлорнефтегаз» поддерживает уникальную программу по оснащению национальных стойбищ современными информационно-коммуникационными технологиями. В настоящее время проект охватывает более 3,6 тыс. человек — более 70% коренных жителей Югры, ведущих традиционный уклад жизни. При поддержке предприятия в Югре ежегодно организуется конкурс мастерства оленеводов. В этом году масштабное мероприятие в окружной столице посетили более полутора тысяч человек.

Пресс-служба ПАО «НК «Роснефть» Коренные жители Югры и Тюменской области отметили праздник прихода весны

«РН-Уватнефтегаз» поддерживает представителей ханты, манси и эвенков Тюменской области, оказывает всестороннюю помощь в сохранении их самобытной культуры и уклада жизни. За последние годы «РН-Уватнефтегаз» передал семьям хантов более 160 единиц техники — снегоходов, лодочных моторов, бензогенераторов. Для сохранения культуры и традиций северных народов при поддержке предприятия проводится фестиваль «Богатство тайги Уватской». В этом году его посетили около полутора тысяч гостей со всех таежных поселений Уватского района.